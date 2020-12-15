В Сбербанке спрогнозировали рост кредитных ставок из-за цифрового рубля

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Сбербанк спрогнозировал отток ликвидности из банков через три года после появления цифрового рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя правления кредитной организации Анатолия Попова.
Он подчеркнул, что создание цифрового рубля является актуальным, поскольку необходимо наличие новой инфраструктуры для расчетов на технологических платформах, использующих блокчейн. Попов считает, что цифровой рубль подходит для интеграции в новые механизмы расчетов.
"Однако мы считаем, что обсуждаемые сейчас модели развития цифровой валюты имеют ряд серьезных недостатков и ограничивают деятельность коммерческих банков", – отметил замглавы правления Сбербанка.
Он подчеркнул, что по той модели формирования цифрового рубля, которую предложил Банк России, ликвидность начнет переходить в Центробанк. Таким образом, средства для граждан и компаний будут находиться именно в этой организации.
"И это движение к так называемой одноуровневой банковской системе", – заявил Попов.
Он напомнил, что в настоящий момент банки кредитуют граждан за счет средств клиентов. Выданные средства зачисляются на расчетные счета, что позволяет ликвидности не выходить за периметры банков.
Однако в случае появления цифрового рубля начнется процесс оттока ликвидности. По словам Попова, в электронный формат перейдут от 2 до 4 триллионов рублей.
"Эти средства перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном итоге перейдет к дефициту ликвидности и, как следствие, росту ставок. Здесь мы видим серьезное ограничение", – сообщил Попов.
Ранее глава правления Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация рассматривает возможность создания своей криптовалюты. По его словам, банк уже имеет наработки в появлении электронной валюты. Греф отметил, что по этому вопросу Сбербанк ведет переговоры с Банком России.
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