ЦБ может запустить цифровой рубль в конце 2021 года

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ считает проект цифрового рубля многообещающим для экономики, сообщает ТАСС.

По ее словам, перспективы запуска цифрового рубля в ближайшее время очень реальны, запуск пилота возможен в конце 2021 года.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не ставит задачу вытеснить бумажные деньги с введением цифрового рубля.

Цифровой рубль будет храниться на специальной карте, которая никак не связана с банковским счетом, а денег на ней будет столько, сколько положит пользователь.

Это даст возможность рассчитываться за товары и услуги даже там, где отсутствует интернет.

Комиссия за перевод взиматься не будет. Цифровой рубль полностью защитят от мошенников.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков положительно оценил возможность введения цифрового рубля. По его мнению, в 2021 году разработчики уделят внимание тестированию данного инструмента, а в 2022 году будет дан поэтапный запуск цифрового рубля.