Совфед одобрил закон о регулировании сферы криптовалют

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совет Федерации одобрил закон о регулировании сферы криптовалют, сообщает Агентство "Москва".
Закон дает определение понятия цифровой валюты (цифровой код), но запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг. Также под запрет подпадает реклама способов платежа цифровыми деньгами.
При этом документ позволяет проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Они могут быть объектом залога, купли-продажи, обмена одного вида на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем). К цифровым финансовым активам относятся криптовалюта, токен. Цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории России. Ранее закон приняла Госдума.
Операторами обмена могут стать банки и биржи. Для этого они должны быть включены в специальный реестр Банка России.
Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев ранее отметил, что в настоящий момент не стоит вкладываться в криптовалюту, так как из-за пандемии коронавируса валютный рынок продолжает оставаться нестабильным.
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