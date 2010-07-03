Эксперт оценил возможный запрет на использование криптовалюты для оплаты покупок

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Глава ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин прокомментировал возможный запрет на использование криптовалюты для оплаты покупок. Об этом сообщает ИА "НСН".

По мнению эксперта, запрещать в России фактически нечего, поскольку рынка криптовалюты в стране пока нет. Некоторые организации заявили, что будут принимать криптовалюту, однако на деле этого не происходит.

"И потом, чтобы что-то запретить, надо что-то разрешить. Надо определить, что такое криптовалюта, что до сих пор не сделано", – считает президент ассоциации.

Более правильный шаг – изучить опыт зарубежных стран, которые не пытаются "национальным законодательством решать вопросы наднационального уровня". В этой сфере требуется комплексный подход, заключил Припачкин.

Ранее специалисты обнаружили вирусный модуль для майнинга криптовалюты, который устанавливается на компьютеры пользователей. Модуль компилируется для каждой новой жертвы и тщательно скрывается. Он анализирует активность запущенных процессов и приостанавливает свою работу во время сканирования компьютера.

