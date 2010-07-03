Специалисты обнаружили вирусный модуль для криптомайнинга

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Специалисты международной антивирусной компании обнаружили вирусный модуль для майнинга криптовалюты, который устанавливается на компьютеры пользователей. Об этом сообщает "Газета.ру".

Модуль компилируется для каждой новой жертвы и тщательно скрывается. Он связывается с майнинг-пулом через прокси, чьи IP-адреса получены из описаний видеороликов на YouTube.

Кроме того, он анализирует активность запущенных процессов и приостанавливает свою работу во время сканирования компьютера. По словам специалистов, процесс криптомайнинга значительно истощает ресурсы компьютера.

Ранее сотрудники компании CheckPoint обнаружили уязвимость в процессорах Qualcomm, которые используются в Android-устройствах. Уязвимость позволяет похищать персональные данные, хранящиеся в защищенной области.

Проблема заключается в безопасной среде исполнения. Она представляет собой изолированную область в процессоре, предназначенную для защиты конфиденциальной информации. Эта среда также содержит закрытые ключи шифрования, пароли и данные платежных карт.

