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Технологии

20:34

Личные данные владельцев смартфонов на Android оказались под угрозой

технологии безопасность

Фото: depositphotos/bloomua

Специалисты из компании CheckPoint обнаружили уязвимость в процессорах Qualcomm, которые используются в Android-устройствах. Уязвимость позволяет похищать персональные данные, хранящиеся в защищенной области.

Проблема заключается в безопасной среде исполнения. Она представляет собой изолированную область в процессоре, предназначенную для защиты конфиденциальной информации. Эта среда также содержит закрытые ключи шифрования, пароли и данные платежных карт.

Обнаруженная уязвимость дает возможность злоумышленнику запускать доверенные приложения, что делает устройства уязвимыми к широкому спектру угроз, включая утечку защищенных данных, взлом устройства и разблокировку загрузчика.

Специалисты уведомили компании об этих недостатках. Samsung, Qualcomm, и LG уже выпустили исправления, устраняющие проблемы.

Ранее эксперты заявили, что более 45 тысяч устройств на Android заражены неудаляемым вирусом. Причем больше всего страдают от этого вируса жители США, Индии и России. Вирус распространяется через файлы приложений, скачанные с сайтов, или в составе других программ. После установки зараженного софта он отделяется в самостоятельное приложение. И даже если его удалить – "вылечить" смартфон уже не получится.

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