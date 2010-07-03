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Технологии

09:59

Instagram начал скрывать лайки пользователей по всему миру

технологии

Фото: depositphotos/2nix

Социальная сеть Instagram в тестовом режиме начала скрывать количество лайков под постами пользователей. Об этом говорится на странице Instagram в Twitter.

"С сегодняшнего дня мы расширяем нашу тестовую программу приватного счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете в тесте, вы больше не увидите общее число лайков и просмотров под фотографиями и видеозаписями, опубликованными в ленте, если они размещены не вами", – говорится в сообщении.

Как уточняется, тесты, которые проводили ранее в Австралии, Бразилии, Ирландии, Италии, Канаде, Новой Зеландии и Японии, продемонстрировали положительные результаты. Это послужило принятию решения о расширении программы.

Ранее в Instagram и Facebook нашли уязвимость, которая позволяет просматривать приватные посты пользователей. Этот баг касается не только публикаций, но и Stories в Instagram. Чтобы воспользоваться этой уязвимостью, необходимо лишь понимать HTML и работу браузера.

Тот, кому доступны посты пользователя с закрытой страницей, может открыть любой из них в браузере, скопировать через код ссылку общего доступа и отправить ее любому человеку. Пройдя по ней, содержимое страницы увидят не только пользователи соцсетей, но и незарегистрированные люди. Закрытые данные можно скачать, переопубликовать или поделиться ими с кем-то лично.

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