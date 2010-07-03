Уязвимость в Facebook и Instagram позволяет видеть закрытые посты

15:59
15:59
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Фото: depositphotos/prykhodov
В Instagram и Facebook нашли уязвимость, которая позволяет просматривать приватные посты пользователей, сообщает BuzzFeed.
Этот баг касается не только публикаций, но и Stories в Instagram. По данным издания, чтобы воспользоваться этой уязвимостью, необходимо лишь понимать HTML и работу браузера.
Тот, кому доступны посты пользователя с закрытой страницей, может открыть любой из них в браузере, скопировать через код ссылку общего доступа и отправить ее любому человеку. Пройдя по ней, содержимое страницы увидят не только пользователи соцсетей, но и незарегистрированные люди.
Закрытые данные можно скачать, переопубликовать или поделиться ими с кем-то лично. Причем видео и изображения остаются доступными по этим ссылкам даже по истечении суток, когда уже исчезают из Stories. Они будут доступны пока соцсеть полностью не очистит свой кэш.
Сам пользователь никогда не узнает, что у кого-то есть доступ к его закрытым постам. В то же время доступа к личному аккаунту пользователя это не дает.
В июле Instagram начал скрывать количество лайков под публикациями пользователей в нескольких странах мира. Теперь точное количество лайков там может увидеть только сам автор поста, а его подписчики – нет. Эксперты выразили мнение, что это было сделано для того, чтобы пользователи перестали гнаться за лайками и начали писать больше постов, не сравнивая свою страницу с более популярными аккаунтами.
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