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Социальная сеть Instagram введет новые функции для борьбы с травлей в интернете, говорится в официальном заявлении компании.

Несколько дней назад начали тестировать одну из них. С помощью искусственного интеллекта сервис позволяет проанализировать комментарий, который пользователь хочет оставить под чужой записью. Если его могут расценить как оскорбительный, высвечивается предупреждение с возможностью удалить свое сообщение.

Стартовала также разработка функции Restrict. Благодаря ей пользователи, столкнувшиеся с травлей, могут защитить свой аккаунт от нежелательного общения. Нововведение должно будет ограничить видимость обидных комментариев так, чтобы их мог прочитать только человек, который их оставил.

В мае стало известно, что данные почти 50 миллионов пользователей Instagram оказались в открытом доступе. Некоторое время в Сети была доступна для просмотра база данных, размещенная на Amazon Web Services.

В июне и июле в работе соцсети произошел сбой. Во второй раз он коснулся также сервисов Facebook и WhatsApp. С неполадками сталкивались в России, США, Великобритании, Франции, Испании, Португалии, Италии, Германии, Дании, Венгрии, Греции и Канаде.