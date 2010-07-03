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Сбой произошел в работе WhatsApp, Instagram и Facebook. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.

По данным сервиса, у сервисов наблюдаются проблемы с загрузкой изображений, с отправлением и получением сообщений, соединением и входом в систему.

Сбои в работе соцсети наблюдаются в России, США, Великобритании, Франции, Испании, Португалии, Италии, Германии, Дании, Венгрии, Греции и Канаде.

В мае стало известно, что данные почти 50 миллионов пользователей Instagram оказались в открытом доступе. Некоторое время в Сети была доступна для просмотра база данных, размещенная на Amazon Web Services.

