В работе Mail.ru произошел сбой

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В работе почты и сайта Mail.Ru произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.com.

"Есть сбой в Mail.Ru от 5 июня 2019 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего пользователей (75%) столкнулись с трудностями при работе с почтой. Еще 20% пользователей пожаловались на работу сайта Mail.ru, 6% сообщили о неполадках при отправке сообщений.

С неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Новосибирска, Перми и Ульяновска.

6 мая нынешнего года был зафиксирован сбой в работе социальной сети "ВКонтакте". 51% пользователей пожаловались на проблемы в работе сайта. Еще 31% заявили о трудностях с входом в соцсеть, а 17% не смогли отправить и получить сообщения.

