Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram

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В работе Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Отмечается, что более половины пользователей (35%) столкнулись с трудностями при просмотре новостной ленты, еще 32% столкнулись с проблемами при атворизации. При этом 14% сообщили о сложностях в работе сайта Instagram.

С неполадками в работе жаловались из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Барнаула и Томска. Также в работе соцсети заметили трудности из США, Великобритании, Португалии, Испании, Италии, Хорватии и некоторых других стран.

О подобном сбое сообщалось 31 марта нынешнего года. Неполадки в работе социальной сети начались с 19:48 по Москве. Проблемы затронули, в основном, жителей США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Сингапура. В России сбой затронул жителей столичного региона.