В работе Instagram произошел сбой

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Сбой произошел в работе Instagram вечером 31 марта. Об этом сообщил ресурс Downdetector.com.

Неполадки в работе социальной сети начались с 19:48 по Москве. Проблемы затронули, в основном, жителей США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Сингапура.

В России сбой затронул, в основном, жителей столичного региона. Жалобы поступают из-за проблем с просмотром новостной ленты, невозможностью авторизироваться и войти на официальный сайт Instagram.