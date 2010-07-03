В Instagram опровергли тестирование новой функции

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В Instagram опровергли сообщения о тестировании новой функции, которая скрывает лайки под постами пользователей.

"В данный момент мы не тестируем подобную функцию. Однако мы всегда думаем о том, как снизить влияние факторов, которые оказывают давление на пользователей", – сказал РИА Новости представитель Instagram.

Ранее эксперт в области мобильных приложений Джейн Манчун Вонг сообщила, что социальная сеть тестирует такую функцию, которая позволит скрывать количество лайков, оставленных под постом.

Она отметила, что это делается для того, чтобы пользователи сосредоточились на публикациях, а не на количестве лайков под ними.