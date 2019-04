Instagram может скрыть от пользователей количество лайков под постами

Разработчики социальной сети Instagram тестируют новую функцию, которая позволит скрывать количество лайков, оставленных под постом. Об этом сообщила эксперт в области мобильных приложений Джейн Манчун Вонг.

"Мы хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают ваши посты", – говорится в ее сообщении в Twitter.

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN