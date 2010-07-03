Instagram может скрыть от пользователей количество лайков под постами

Фото: depositphotos/2nix

Разработчики социальной сети Instagram тестируют новую функцию, которая позволит скрывать количество лайков, оставленных под постом. Об этом сообщила эксперт в области мобильных приложений Джейн Манчун Вонг.

"Мы хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают ваши посты", – говорится в ее сообщении в Twitter.

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 18 апреля 2019 г.



Ранее сообщалось, что в Instagram запустили бета-версию функции, которая позволит клиентам заказывать товары прямо в приложении. Для покупки достаточно будет поставить лайк фотографии, на которой изображен товар. Затем клиенту останется лишь выбрать цвет и размер и оплатить заказ.

Пока такой сервис работает только в США. В эксперименте участвуют известные бренды, например, Adidas, Nike, Dior, Uniqlo и Prada.