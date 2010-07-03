Instagram может скрыть от пользователей количество лайков под постами

Разработчики социальной сети Instagram тестируют новую функцию, которая позволит скрывать количество лайков, оставленных под постом. Об этом сообщила эксперт в области мобильных приложений Джейн Манчун Вонг.
"Мы хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают ваши посты", – говорится в ее сообщении в Twitter.
Instagram is testing hiding like count from audiences,
as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN
Ранее сообщалось, что в Instagram запустили бета-версию функции, которая позволит клиентам заказывать товары прямо в приложении. Для покупки достаточно будет поставить лайк фотографии, на которой изображен товар. Затем клиенту останется лишь выбрать цвет и размер и оплатить заказ.
Пока такой сервис работает только в США. В эксперименте участвуют известные бренды, например, Adidas, Nike, Dior, Uniqlo и Prada.
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