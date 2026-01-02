Дмитриев пожалел европейцев на фоне обещаний фон дер Ляйен

Фото: kremlin.ru

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пожалел жителей Европы из-за обещаний главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Бедные европейцы – Урсула обещает еще усерднее работать над самоубийством западной цивилизации в 2026 году", – прокомментировал Дмитриев новогоднее обращение фон дер Ляйен в соцсети X.

В своем обращении глава ЕК пообещала, что в предстоящем году ее команда будет продолжать работать над "полной мобилизацией исключительного потенциала" Европы, а также продолжать отстаивать европейские ценности, на которые "рассчитывают друзья и союзники" ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США могут в 2026 году заключить договоренность о нормализации отношений с Россией без участия Евросоюза из-за разногласий по стратегическим вопросам.

По данным СМИ, страны Евросоюза разработали план по отправке войск на Украину в рамках "коалиции желающих". Европейские государства могут отправить от 10 до 15 тысяч военных в течение полугода после вступления в силу мирного соглашения.