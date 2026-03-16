Ограничения на полеты сняты во всех московских аэропортах

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент воздушные гавани возвращаются к штатному режиму работы. В Росавиации отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Указанные аэропорты принимали и отправляли самолеты по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районах авиагаваней.

Временные ограничения на полеты объявили в московских аэропортах на фоне атаки вражеских БПЛА на столицу. С субботы, 14 марта, силы ПВО уничтожили уже 119 дронов на подлете к Москве.