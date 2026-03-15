15 марта, 19:19 (обновлено 15.03.2026 20:05)Транспорт
Аэропорты Шереметьево и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию
Столичные аэропорты Шереметьево и Домодедово принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районах авиагаваней. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Там уточнили, что в расписании некоторых рейсов возможны изменения. Их статус пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло.
Ранее аналогичные меры безопасности действовали в авиагаванях Внуково и Шереметьево. Спустя время они были отменены.
Ограничения вводились на фоне атаки беспилотников на Москву. По последним данным, на подлете к городу были уничтожены 105 дронов. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.