Аэропорты Шереметьево и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию

Столичные аэропорты Шереметьево и Домодедово принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районах авиагаваней. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Там уточнили, что в расписании некоторых рейсов возможны изменения. Их статус пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло.

Ранее аналогичные меры безопасности действовали в авиагаванях Внуково и Шереметьево. Спустя время они были отменены.

Ограничения вводились на фоне атаки беспилотников на Москву. По последним данным, на подлете к городу были уничтожены 105 дронов. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.