15 марта, 15:19
Собянин: на подлете к Москве сбиты уже 105 БПЛА более чем за сутки
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Еще три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены в воскресенье, 15 марта. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Как подчеркнул мэр столицы, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Атака вражеских дронов на Москву началась днем в субботу, 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекаются силы противовоздушной обороны.
На этом фоне аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами – меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Также возможны корректировки в расписании части рейсов.