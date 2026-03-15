15 марта, 15:19

Происшествия

Собянин: на подлете к Москве сбиты уже 105 БПЛА более чем за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены в воскресенье, 15 марта. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как подчеркнул мэр столицы, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака вражеских дронов на Москву началась днем в субботу, 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекаются силы противовоздушной обороны.

На этом фоне аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами – меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Также возможны корректировки в расписании части рейсов.‍‍‍

