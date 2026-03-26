Тематическую "Тройку" к 70-летию театра "Современник" выпустили в Москве

В Москве выпустили новую тематическую карту "Тройка", посвященную 70-летнему юбилею театра "Современник", сообщила пресс-служба Дептранса.

Дизайн транспортных карт включает в себя изображение здания культурного учреждения и девиз юбилейного сезона – "Счастье быть современником".

Как напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, столичный транспорт регулярно сотрудничает с театром. Например, в прошлом в метрополитене была организована выставка "Лица эпохи", а также запущен тематический трамвай на маршруте "А".

Новые "Тройки" уже доступны к продаже. Купить их можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", интернет-магазине подземки и на маркетплейсах.

Там же доступной остается серия карт с фотографиями рек и озер России. На партии, получившей название "Водные достояния России", можно увидеть изображения озер Телецкого, Белого, Баскунчак и Гусиного, а также реки Татьянки.

Вместе с тем горожанам и туристам предлагается приобрести "Тройки", приуроченные к 10-летнему юбилею Росгвардии. Специалисты разработали два варианта оформления транспортных карт: одна с символикой Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и юбилейной надписью, а другая – с общей тематикой.