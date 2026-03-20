20 марта, 10:34

В Москве выпустили серию карт "Тройка" с фото рек и озер России

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Тематическую серию карт "Тройка" с фотографиями рек и озер России выпустил Дептранс Москвы совместно с Росводресурсами. О новинке пресс-служба департамента рассказала в MAX.

Серия получила название "Водные достояния России". На новых картах можно увидеть изображения озер Телецкого, Белого, Баскунчак и Гусиного, а также реки Татьянки.

Приобрести тематические карты можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что более 50 станций столичного метрополитена украсит архитектурно-художественная подсветка.

В частности, "засияют" станция "Курская" Кольцевой, "Смоленская" Арбатско-Покровской и "Арбатская" Филевской линий. По словам заммэра, исторический вид вестибюлей сохраняется, но при этом новая подсветка делает их современнее.

Вестибюли станций столичного метрополитена получат новую художественную подсветку

Читайте также


транспортгород

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

