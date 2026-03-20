В Москве выпустили серию карт "Тройка" с фото рек и озер России

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Тематическую серию карт "Тройка" с фотографиями рек и озер России выпустил Дептранс Москвы совместно с Росводресурсами. О новинке пресс-служба департамента рассказала в MAX.

Серия получила название "Водные достояния России". На новых картах можно увидеть изображения озер Телецкого, Белого, Баскунчак и Гусиного, а также реки Татьянки.

Приобрести тематические карты можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что более 50 станций столичного метрополитена украсит архитектурно-художественная подсветка.

В частности, "засияют" станция "Курская" Кольцевой, "Смоленская" Арбатско-Покровской и "Арбатская" Филевской линий. По словам заммэра, исторический вид вестибюлей сохраняется, но при этом новая подсветка делает их современнее.