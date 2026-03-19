19 марта, 16:23

Транспорт

Архитектурно-художественную подсветку получат более 50 станций столичного метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Более 50 станций столичного метрополитена украсит архитектурно-художественная подсветка. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В частности, совсем скоро "засияют" станция "Курская" Кольцевой, "Смоленская" Арбатско-Покровской и "Арбатская" Филевской линий. По словам Ликсутова, исторический вид вестибюлей сохраняется, но при этом новая подсветка делает их современнее.

Для каждой станции создается уникальный проект, в котором учитывается архитектура зданий. Оттенки освещения подбираются в тон фасадов, а свет настраивается так, чтобы сакцентировать внимание на отдельных элементах и в итоге показать весь образ.

Ранее Музей транспорта Москвы пригласил жителей и гостей города на экскурсию "Метро спортивное". Все желающие смогут узнать, как в архитектуре столичного метрополитена воплощена тема спорта и физической культуры. Экскурсоводы расскажут много интересных историй, в том числе и таких станциях, как "Спартак", "ЦСКА" и "Яхромская".

