Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 08:00

Происшествия

Средства ПВО России за ночь сбили 53 украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За ночь 6 мая силы ПВО уничтожили над территорией России 53 украинских беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, а также Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что масштабный удар украинских дронов и ракет, нанесенный по территории России 5 мая, является откровенной демонстрацией отказа Киева от дипломатического урегулирования.

Например, в период с 09:00 до 14:00 над российскими регионами было уничтожено 88 беспилотников. По информации Сергея Собянина, перехвачено 19 БПЛА, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика