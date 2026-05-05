Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 14:52

Происшествия

Силы ПВО за пять часов сбили 88 украинских дронов над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Во вторник, 5 мая, в период с 09:00 до 14:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили 88 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что БПЛА, в частности, сбили над Белгородской, Брянской и Владимирской областями, а также над:

  • Ивановской областью;
  • Калужской областью;
  • Курской областью;
  • Липецкой областью;
  • Ростовской областью;
  • Смоленской областью;
  • Тверской областью;
  • Тульской областью;
  • Московским регионом;
  • Республикой Крым;
  • Чувашской Республикой.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Чебоксары. Изначально сообщалось, что в результате атаки БПЛА пострадали три человека, один из которых был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Из-за инцидента на ряде улиц перекрыли движение для пешеходов и транспорта. Атаку будет расследовать Следственный комитет РФ, при этом в ведомстве добавили, что в ходе атак ВСУ есть не только пострадавшие, но и погибшие.

Кроме того, власти в экстренном порядке организовали пункт временного размещения (ПВР) для местных жителей. ПВР открыт на базе школы № 57. В нем люди могут получить горячее питание и первую необходимую помощь. Также на месте дежурят сотрудники администрации, психологи и медики.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика