05 мая, 11:45

Происшествия

Ограничения движения ввели в Чебоксарах после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ограничения движения ввели на улицах Чебоксар после атаки дрона ВСУ, сообщает RT со ссылкой на главу города Станислава Трофимова.

Он указал на то, что ограничения действуют как для пешеходов, так и для транспорта. Перекрыто несколько улиц.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате атаки БПЛА на Чебоксары. По предварительной информации, один пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Еще два местных жителя в состоянии легкой степени тяжести получают помощь амбулаторно.

На базе школы № 57 был экстренно организован пункт временного размещения после атаки дрона. Трофимов отмечал, что в нем люди могут получить горячее питание и необходимую первую помощь.

