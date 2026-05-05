Новости

05 мая, 12:13

Город

Территория Кремля будет закрыта для посещения 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Территория Кремля в Москве будет закрыта для посетителей 9 мая, пишет РИА Новости со ссылкой на информационное сообщение отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.

"Церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля не состоится", – добавили там.

До 17 мая для посещения также закрыт Мавзолей В. И. Ленина. Кроме того, до указанной даты граждане не будут допускаться к некрополю у Кремлевской стены.

С 7 по 9 мая храм Василия Блаженного тоже не будет принимать гостей. С 4 по 6 мая музей открыт с 11:00 до 18:00, а с 10-го числа учреждение изменит график работы.

В центре Москвы станции метро будут работать только на вход и пересадку 9 мая

