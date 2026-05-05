05 мая, 12:14

Общество

Клава Кока записала с московскими школьниками клип про предпрофклассы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Певица Клава Кока совместно со столичными школьниками записала песню, посвященную профориентации в школах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Премьера клипа состоялась во вторник, 5 мая, а его съемки прошли в новом корпусе школы "Свиблово". В ведомстве уточнили, что в песне рассказывается о существующих направлениях предпрофобразования – от медицины и ИТ до медиа, и о карьерном самоопределении московских школьников. Героями клипа стали ученики, которые уже сегодня осознанно выбирают будущую профессию.

Идея проекта родилась из давнего желания самой Клавы Коки снять видео в живых школьных интерьерах. Реализовать задумку удалось в школе, обновленной по программе "Моя школа".

"Я давно хотела снять клип в школе, во многом потому, что окончила ее почти 13 лет назад, и мне было любопытно увидеть, как сегодня все устроено. <...> Это уже не просто уроки и оценки – это пространство, где можно пробовать, ошибаться, искать себя и довольно рано понять, кем ты хочешь стать. В мое время все было гораздо более классическим и такого выбора, таких возможностей просто не было", — рассказала певица.

Она добавила, что особенно ценным для нее стало участие самих учеников, которые не просто появились в кадре, а привнесли в проект свою энергию. Всего в съемках приняли участие почти 50 учеников предпрофессиональных классов и педагоги.

Среди них – учитель истории и обществознания школы № 854 Александр Оджо, чей образ символизировал рост ученика, становящегося наставником для нового поколения. Почти 20 будущих профессионалов из Первого московского образовательного комплекса и Московского образовательного комплекса "Запад" создавали участникам особые макияжи и прически для работы в кадре.

Ученица 10-го медиакласса школы № 1409 Екатерина Синотова рассказала, что для нее эти съемки стали по-настоящему интересным опытом. По ее мнению, подобные проекты – лучший способ еще в школе понять, кем хочешь стать, а сама песня олицетворяет выбор будущего и помогает разобраться в направлениях предпрофклассов. Школьницу особенно впечатлила закадровая работа команды, а также возможность пообщаться со звездой напрямую и получить профессиональную практику.

Ранее сообщалось, что в кинопарке "Москино" началась практика для учеников столичных медиаклассов. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, система предпрофессиональных классов в Москве развивается уже более 10 лет. Это помогает школьникам определиться с будущей профессией благодаря прохождению практики. Они посещают реальные площадки и получают новые знания от специалистов интересующей их сферы.

