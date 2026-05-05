Эксперт Ильинский: без биометрии реестр домашних животных останется ветеринарной книжкой

Без биометрии, контракта об источнике повышенной опасности и реальных механизмов привлечения к ответственности реестр останется ветеринарной книжкой. Об этом заявил специалист по правовой защите Евгений Ильинский, сообщает "Радио 1".

То, что реестр поручено вести ветеринарному ведомству, является серьезным конструктивным недостатком, ведь его приоритет – прививки и общие болезни.

"Риски, связанные с нападениями, травмами и укусами, остаются за бортом. Нужно обязательно заключать контракт с владельцем. То есть полную ответственность за действия питомца как источника повышенной опасности", – подчеркнул Ильинский.

По его словам, проект опирается на чипирование, которое можно деактивировать, удалить или заменить при перечипировке. При этом биометрию так не обмануть. Кроме того, это особенно актуально для самовыгульных животных.

"Сегодня выяснить, чья собака разорила курятник или напугала ребенка, практически невозможно. Биометрия решила бы эту проблему дистанционно", – заключил эксперт.

Ранее Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, направленный на создание единой базы данных домашних животных и их маркировку. Проект предусматривает обязательную регистрацию и маркировку питомцев в государственной информационной системе.

Инициатива уже получила поддержку в Общественной палате РФ. Там указали, что это не ляжет тяжким бременем на владельцев, а напротив, повысит их ответственность и позволит оперативно находить потерявшихся питомцев.