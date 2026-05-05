Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 12:13

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Ильинский: без биометрии реестр домашних животных останется ветеринарной книжкой

Эксперт назвал плюсы и минусы создания реестра домашних животных

Фото: depositphotos/chendongshan​

Без биометрии, контракта об источнике повышенной опасности и реальных механизмов привлечения к ответственности реестр останется ветеринарной книжкой. Об этом заявил специалист по правовой защите Евгений Ильинский, сообщает "Радио 1".

То, что реестр поручено вести ветеринарному ведомству, является серьезным конструктивным недостатком, ведь его приоритет – прививки и общие болезни.

"Риски, связанные с нападениями, травмами и укусами, остаются за бортом. Нужно обязательно заключать контракт с владельцем. То есть полную ответственность за действия питомца как источника повышенной опасности", – подчеркнул Ильинский.

По его словам, проект опирается на чипирование, которое можно деактивировать, удалить или заменить при перечипировке. При этом биометрию так не обмануть. Кроме того, это особенно актуально для самовыгульных животных.

"Сегодня выяснить, чья собака разорила курятник или напугала ребенка, практически невозможно. Биометрия решила бы эту проблему дистанционно", – заключил эксперт.

Ранее Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, направленный на создание единой базы данных домашних животных и их маркировку. Проект предусматривает обязательную регистрацию и маркировку питомцев в государственной информационной системе.

Инициатива уже получила поддержку в Общественной палате РФ. Там указали, что это не ляжет тяжким бременем на владельцев, а напротив, повысит их ответственность и позволит оперативно находить потерявшихся питомцев.

В Госдуму внесли законопроект о создании реестра домашних животных

Читайте также


животныеобщество

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика