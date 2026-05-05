Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 13:09

Происшествия

В Иркутске таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий на 6,3 млн рублей

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

В иркутском аэропорту таможенники изъяли у пассажирки из Пекина незадекларированные ювелирные изделия на сумму 6,3 миллиона рублей. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что 48-летняя иностранка была остановлена в зоне "зеленого" коридора. В чемодане пассажирки нашли 53 кристалла и 5 колец из белого металла с прозрачными камнями.

В ходе экспертизы было установлено, что кольца изготовлены из сплавов золота и платины 750-й и 950-й проб. Камни во вставках оказались белыми и розовыми бриллиантами. Остальные кристаллы – алмазами разного размера.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере"). Теперь ей может грозить штраф до 1 миллиона рублей или тюремное заключение до 5 лет.

Ранее таможенники в аэропорту Шереметьево обнаружили в багаже у иностранного гражданина 930 шкур хорька общей стоимостью почти 1,2 миллиона рублей. Мужчина признался, что купил их на одном из столичных рынков и планировал продать в Китае. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Таможенники в Шереметьево изъяли у пассажира более 900 шкур хорька

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика