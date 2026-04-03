Более 100 экзотических птиц попытались незаконно ввезти в Россию из Узбекистана

Сотрудники Самарской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию России более ста экзотических птиц, сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Дарью Метелкину.

По ее словам, микроавтобус следовал из Узбекистана в Московскую область транзитом через Казахстан. Транспорт был остановлен мобильной группой для проверки в районе поселка Акбулак.

В салоне машины инспекторы обнаружили клетки, в которых находились 93 редких попугая, а также багамские утки и горные индейки. Задержанный водитель объяснил, что он выполнял лишь роль курьера, и какие-либо разрешительные документы на ввоз груза у него полностью отсутствовали.

В отношении перевозчика было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. В настоящее время изъятые птицы переданы в зоопарк Ульяновска, а профильные специалисты проводят экспертизу данного груза.

Ранее таможенники нашли у иностранного гражданина 16 когтей медведя в Забайкалье. Иностранец рассказал, что когти были подарком от проживающего в России друга. При этом о необходимости декларации он не знал.