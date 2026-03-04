Таможенники нашли у иностранца 16 когтей медведя в Забайкалье

Фото: customs.gov.ru

Читинские таможенники нашли у иностранного гражданина 16 когтей медведя в Забайкалье. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Турист направлялся в Китай. Во время таможенного осмотра его багажа и личных вещей специалисты увидели необычные предметы, которые были похожи на части дикого животного. В результате выяснилось, что это были когти медведя с остатками мягких тканей.

Как объяснил иностранец, когти были подарком от проживающего в России друга. При этом о необходимости декларации он не знал.

Вес когтей составил почти 300 граммов. Они были изъяты и отправлены на экспертизу.

Ранее на морском судне, прибывшим в порт Корсаков из корейского города Пусан, обнаружили 4 лапы гималайского медведя. Части дикого животного были спрятаны в пакете в бытовом холодильнике. Их перевозил механик, который планировал сварить из них деликатесный суп.