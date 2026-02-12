Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 14:09

Происшествия

Лапы гималайского медведя обнаружили таможенники на судне из Кореи

Фото: пресс-служба ФТС России

Четыре лапы гималайского медведя были обнаружены на морском судне, которое прибыло в порт Корсаков из корейского города Пусан. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Борт пришвартовался к причалу после планового ремонта за рубежом. В результате сахалинские таможенники во время досмотра обнаружили в бытовом холодильнике в машинном отделении части медведя, которые были спрятаны в пакет.

Выяснилось, что лапы медведя перевозил механик, который приобрел части животного на рынке полуострова. Он планировал сварить из них деликатесный суп. При этом документов на данный товар у него не было.

Согласно результатам экспертизы, лапы принадлежат гималайскому медведю, который находится под угрозой исчезновения и подпадает под действие Конвенции СИТЕС. Перемещение данного вида разрешено лишь при наличии разрешения от Росприроднадзора и таможенного декларирования.

По факту произошедшего было возбуждено два административных дела о недекларировании товаров, а также о несоблюдении запретов и ограничений. Мужчине грозит штраф, а также изъятие частей животного.

Ранее сотрудники сахалинской таможни обнаружили на судне, прибывшем в порт Южно-Курильск из Японии, тайник с 55 литрами виски, ликером и бренди японского производства, а также с 60 пачками сигарет без акцизных марок.

Контрабанда была скрыта внутри резервуара для смазочного масла. Груз перемещал один из членов экипажа. Он признал вину и пояснил, что сознательно нарушил правила, рассчитывая на безнаказанность. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров.

В Москве таможня обнаружила гигантских жуков в посылках из Перу

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика