Лапы гималайского медведя обнаружили таможенники на судне из Кореи

Фото: пресс-служба ФТС России

Четыре лапы гималайского медведя были обнаружены на морском судне, которое прибыло в порт Корсаков из корейского города Пусан. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Борт пришвартовался к причалу после планового ремонта за рубежом. В результате сахалинские таможенники во время досмотра обнаружили в бытовом холодильнике в машинном отделении части медведя, которые были спрятаны в пакет.

Выяснилось, что лапы медведя перевозил механик, который приобрел части животного на рынке полуострова. Он планировал сварить из них деликатесный суп. При этом документов на данный товар у него не было.

Согласно результатам экспертизы, лапы принадлежат гималайскому медведю, который находится под угрозой исчезновения и подпадает под действие Конвенции СИТЕС. Перемещение данного вида разрешено лишь при наличии разрешения от Росприроднадзора и таможенного декларирования.

По факту произошедшего было возбуждено два административных дела о недекларировании товаров, а также о несоблюдении запретов и ограничений. Мужчине грозит штраф, а также изъятие частей животного.

Ранее сотрудники сахалинской таможни обнаружили на судне, прибывшем в порт Южно-Курильск из Японии, тайник с 55 литрами виски, ликером и бренди японского производства, а также с 60 пачками сигарет без акцизных марок.

Контрабанда была скрыта внутри резервуара для смазочного масла. Груз перемещал один из членов экипажа. Он признал вину и пояснил, что сознательно нарушил правила, рассчитывая на безнаказанность. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров.

