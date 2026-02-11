Сахалинские таможенники нашли тайник с виски на судне из Японии

Фото: customs.gov.ru

Сотрудники Сахалинской таможни обнаружили тайник с виски и сигаретами на судне, прибывшем в порт Южно-Курильск из Японии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на сайт Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, во время досмотра было найдено около 55 литров крепкого алкоголя и 60 пачек сигарет без акцизных марок. Виски, ликер и бренди японского производства, а также табачные изделия были тщательно спрятаны.

Контрабанда была скрыта внутри резервуара для смазочного масла – это существенно затрудняло досмотр, но не помогло нарушителю избежать ответственности. Груз перемещал один из членов экипажа. Он признал вину и пояснил, что сознательно нарушил правила, рассчитывая на безнаказанность.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы либо штраф до 1 миллиона рублей с возможной конфискацией продукции.

Оперативные мероприятия проводили сотрудники Сахалинской таможни вместе с Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области.

Ранее таможенники не дали вывезти из России в Великобританию осколок метеорита Алетай, вес которого превышает 2,5 тонны. Товар обнаружили при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. Он был задекларирован как скульптура для ландшафтного дизайна.