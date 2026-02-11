Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 13:32

Происшествия

Сахалинские таможенники нашли тайник с виски на судне из Японии

Фото: customs.gov.ru

Сотрудники Сахалинской таможни обнаружили тайник с виски и сигаретами на судне, прибывшем в порт Южно-Курильск из Японии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на сайт Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, во время досмотра было найдено около 55 литров крепкого алкоголя и 60 пачек сигарет без акцизных марок. Виски, ликер и бренди японского производства, а также табачные изделия были тщательно спрятаны.

Контрабанда была скрыта внутри резервуара для смазочного масла – это существенно затрудняло досмотр, но не помогло нарушителю избежать ответственности. Груз перемещал один из членов экипажа. Он признал вину и пояснил, что сознательно нарушил правила, рассчитывая на безнаказанность.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы либо штраф до 1 миллиона рублей с возможной конфискацией продукции.

Оперативные мероприятия проводили сотрудники Сахалинской таможни вместе с Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области.

Ранее таможенники не дали вывезти из России в Великобританию осколок метеорита Алетай, вес которого превышает 2,5 тонны. Товар обнаружили при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. Он был задекларирован как скульптура для ландшафтного дизайна.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика