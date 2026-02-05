05 февраля, 11:33Происшествия
Таможенники пресекли вывоз метеорита весом более 2,5 тонны в Великобританию
Фото: пресс-служба ФТС России
Таможенники не дали вывезти из России в Великобританию осколок метеорита Алетай, вес которого превышает 2,5 тонны, сообщили в пресс-службе ФТС.
Стратегически важный товар был обнаружен при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. В Россию метеорит был ввезен из одной из стран ЕАЭС, при этом он был задекларирован как скульптура для ландшафтного дизайна.
При детальной проверке было установлено, что происхождение и стоимость груза отличаются от указанных сведений. Крупный фрагмент железного метеорита Алетая может стоить около 323 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей". Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет. В настоящий момент продолжается расследование.
Ранее в Шереметьево таможенники изъяли у пассажирки незадекларированные ювелирные украшения на сумму 34 миллиона рублей при попытке их ввоза в страну. Дорогостоящий багаж обнаружили в зоне "зеленого" коридора. В ручной клади пассажирки нашли колье и браслет в фирменной упаковке.