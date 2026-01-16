Пассажирка из Грузии пыталась незаконно провезти 105 тысяч долларов во Внуково

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Пассажирка из Грузии была задержана во Внуково при попытке незаконного ввоза в Россию крупной денежной суммы. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

"Внуковские таможенники пресекли контрабанду 105 тысяч долларов США. Денежные средства пыталась незаконно ввезти из Грузии 43-летняя россиянка", – говорится в материале.

Женщину остановили в "зеленом" коридоре и провели устный опрос. В ходе разговора с сотрудниками она призналась, что привезла с собой крупную сумму, которую ранее задекларировала в Тбилиси. Пассажирка пояснила, что не ознакомлена с российским законодательством, потому декларацию в стране ввоза подавать не стала.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье 200.1 УК ("Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере"). Ей грозит штраф в размере от 10-кратной до 15-кратной суммы незаконно перемещаемых наличных денежных средств или же ограничение свободы сроком до 4 лет.

Ранее из ОАЭ пытались провезти человеческие волосы. Волгоградские таможенники обнаружили более 40 килограммов волос в чемоданах иностранки. Стоимость товара оценили в 4,3 миллиона рублей.

