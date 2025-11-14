Домодедовские таможенники обнаружили незадекларированные украшения на 11,7 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Таможенники в аэропорту Домодедово задержали пассажирку, перевозившую незадекларированные ювелирные изделия на сумму 11,7 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС РФ.

Женщина, прибывшая из Дубая, была остановлена при прохождении "зеленого" коридора. В ходе досмотра ручной клади таможенники нашли инвойс (официальный документ, который продавцы используют для выставления счета на оплату – Прим. ред.) на украшения от ювелирного дома Van Cleef & Arpels.

Далее по просьбе инспектора пассажирка сняла браслет и кольцо из белого металла с бриллиантами, а также колье, соединенное с еще одним браслетом в виде четырехлистного клевера из того же материала. Экспертиза подтвердила, что все украшения оригинальные и сделаны из золотого сплава 750-й пробы.

Как объяснила сама женщина, украшения ей подарили родственники в Дубае, и она не знала, что их нужно декларировать. В результате против нее возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере. По этой статье ей грозит до 2 лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей.

Ранее из ОАЭ пытались провести человеческие волосы. Волгоградские таможенники обнаружили более 40 килограммов волос в чемоданах иностранки. Стоимость товара оценивается в 4,3 миллиона рублей. Иностранка пояснила, что перевозила волосы по договоренности для салона красоты и не знала, что товар нужно декларировать.