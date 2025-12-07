Форма поиска по сайту

07 декабря, 16:28

Политика

Россия и Египет заключили два соглашения о сотрудничестве в сфере образования

Фото: 123RF.com/moovstock

РФ и Египет в Каире заключили два соглашения о сотрудничестве в сфере высшего образования. Документ был подписан в ходе форума Федерации ректоров российских и арабских университетов, открывшегося в Хелуанском университете, передает РИА Новости.

Заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский подписал соглашения со стороны России, со стороны Египта – замминистра высшего образования Хусам Усман.

Как пояснил Могилевский, одно из соглашений является меморандумом о взаимопонимании по созданию филиалов российских университетов в Египте.

"В этом меморандуме Россия и Египет подтверждают намерение создавать новые филиалы, в частности на базе Политехнического университета Борг-эль-Араб (в Александрии. – Прим. ред.)", – поделился Могилевский.

Основной задачей новых образовательных центров станет подготовка инженерных кадров для последующей работы на строящейся атомной электростанции "Эль-Дабаа", уточнил он.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что Россия и Египет заинтересованы в сотрудничестве в сфере мирного атома. По его словам, Египет традиционно является покупателем российского зерна и пшеницы, а также туристическим направлением.

В ноябре этого года Владимир Путин совместно с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси принял участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции (АЭС) "Эд-Дабаа". Уточнялось, что корпус реактора первого энергоблока был изготовлен на заводе "Ижора" машиностроительного дивизиона "Росатома".

политикаобразование

