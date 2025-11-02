Россия и Египет могут провести обменные Дни культуры

Фото: 123RF.com/volandb

Россия и Египет планируют провести обменные Дни культуры, заявила РИА Новости глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

В субботу, 2 ноября, она посетила церемонию открытия Большого Египетского музея в Гизе.

"В планах – проведение обменных Дней культуры и наращивание нашего сотрудничества в сфере творческого образования", – сказала Любимова.

По словам министра, такие планы предполагают обмен студентами и профессиональным опытом – в первую очередь между специалистами из сферы музейного и библиотечного дела.

Она уточнила, что в области культурного взаимодействия за последние годы было реализовано множество совместных проектов. Среди них – выставки, научные конференции и образовательные программы.

Ранее Владимир Путин заявил, что культурные обмены Москвы и Пекина продолжают активно развиваться. "Перекрестная" программа Годов культуры РФ и КНР нашла живой общественный отклик в обоих государствах. Инициатива была приурочена к 75-летию установления дипотношений между Россией и Китаем, напомнил президент.