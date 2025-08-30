Путин: культурные обмены между РФ и Китаем продолжают динамично развиваться

Фото: depositphotos/denisismagilov

На сегодняшний день культурные обмены между Россией и Китаем продолжают динамично развиваться. Таким образом Владимир Путин прокомментировал итоги "перекрестных" Годов культуры РФ и КНР в интервью агентству Xinhua, которое приводится на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что инициатива была приурочена к 75-летию установления дипотношений между Россией и Китаем. Эта "перекрестная" программа нашла самый живой общественный отклик в обоих государствах.

"Добавлю, что российская сторона инициировала проведение Международного музыкального конкурса "Интервидение", который запланирован на 20 сентября текущего года. Рады тому, что китайские партнеры проявили заинтересованное внимание к данному проекту", – отметил Путин.

Между странами также идет активная кооперация в сфере кинопроизводства. К примеру, в феврале в российский прокат вышел совместный фильм "Красный шелк". В ближайшее время его увидят зрители в Китае.

В мае стороны подписали План действий по кинопроизводству. Москва рассчитывает, что в ближайшем будущем появится множество российско-китайских кинофильмов, которые донесут до граждан верные моральные ориентиры и традиционные духовно-нравственные ценности, а также расскажут правду о важнейших исторических событиях.

"В том числе для этого мы запустили новый проект – Открытую Евразийскую кинопремию. Это уникальная киноплощадка, где нет места предвзятости или каким-либо политическим интригам", – подчеркнул президент РФ.

Кроме того, по словам Путина, большие перспективы у РФ и КНР также во взаимодействии по линии образования и науки. В частности, наблюдается хорошая динамика академической мобильности и межвузовских контактов: в РФ обучается более 51 тысячи китайских студентов, а в КНР – 21 тысяча российских.

Российский лидер напомнил, что в 2026–2027 годах в России и Китае пройдут "перекрестные" Годы образования.

Немаловажным остается и вопрос туризма, подчеркнул Путин. Так, по итогам прошлого года взаимный турпоток вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 миллиона человек.

Помимо этого, отличные результаты наблюдаются и в спортивном сотрудничестве РФ и КНР. Путин поблагодарил китайских партнеров за активное участие в "Играх будущего", Играх стран БРИКС и других международных российских спортивных проектах.

В рамках этого же интервью Путин сообщил, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки. Российский лидер с большим удовольствием посетит Тяньцзинь, где состоится саммит ШОС.

Непосредственно российско-китайские переговоры пройдут в Пекине. На них Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам.