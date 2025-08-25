Baijiahao: Россия начала поставлять сою в Китай и ударила по экономике США

Фото: 123RF/diy13

Китай, который долгое время был основным покупателем американской сои, резко сократил свои закупки, что стало настоящим ударом для аграрного сектора США, который ожидал стабильного экспорта в КНР. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на издание Baijiahao.

Параллельно Россия увеличила производство сои на Дальнем Востоке, что привело к удвоению объемов экспорта. Этот рост позволил Москве не только выйти на мировой рынок, но и оказать дополнительное давление на американских производителей.

В материале уточняется, что с приближением нового урожая в США нарастает напряжение. В частности, склады переполнены непроданной соей прошлого года, в связи с чем фермеры сталкиваются с финансовыми трудностями, а устойчивость отрасли оказывается под угрозой.

"Санкции дали обратный эффект, реальность ударила (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа по лицу", – говорится в статье.

В начале апреля США ввели пошлины в отношении почти всех мировых стран, в том числе против Китая. Максимальный налог для КНР составлял 145%, ответные тарифы – 125%.

Позже США и Китай договорились приостановить действие таможенного тарифа на переговорах в Женеве. Стороны также сошлись во мнении о необходимости создания механизма для дальнейших торговых переговоров.

В начале июня Трамп провел полуторачасовой телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент США охарактеризовал беседу как "очень хорошую" и "позитивную для обеих сторон". На повестке стоял вопрос торговли, в том числе реализация нового торгового соглашения.

Спустя два месяца американский лидер предложил сократить торговый дефицит, наблюдающийся у США в двусторонних обменах. Он указал на нехватку соевых бобов в КНР и выразил надежду, что Китай увеличит заказы на соответствующие товары.