Трамп повысил пошлины на товары из КНР до 145%

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп увеличил пошлины на китайские товары до 145%. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом.

Глава Белого дома объявил о введении таможенных пошлин в отношении большинства мировых стран по принципу взаимности в начале апреля этого года, назвав меру наступлением экономической независимости страны.

Тариф в отношении китайского импорта достиг 34%, в ответ власти КНР ввели свои пошлины в размере 34% на всю американскую продукцию.

Позже Вашингтон решил увеличить тариф до 104% из-за отказа Пекина снять ответные санкции. Трамп обвинил КНР в использовании нечестных методов, заявив, что страна манипулирует валютой для компенсации пошлин.

В свою очередь, власти Китая увеличили дополнительную пошлину до 84%. Спустя еще некоторое время Трамп заявил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении КНР до 125%.