Песков: Россия тщательно анализирует последствия от повышения США пошлин

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва тщательно анализирует возможные последствия ситуации вокруг повышения таможенных пошлин США. Об этом сообщает RT.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Россия внимательно наблюдает за происходящим, поскольку данная ситуация не может не иметь последствий для мировой торговли и экономики.

В начале апреля американский президент Дональд Трамп ввел пошлины в отношении большинства стран во всем мире. Эту меру он назвал наступлением экономической независимости США.

Позже глава Белого дома решил приостановить на 90 дней действие взаимных пошлин в отношении некоторых стран, не вводивших ответных мер, и также снизил их до 10%. Действие он объяснил чрезмерной обеспокоенностью граждан. Также Трамп назвал ситуацию на рынке после введения пошлин "довольно мрачной".

