Трамп объяснил свое решение о приостановке пошлин

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Президент США Дональд Трамп объяснил решение приостановить таможенные пошлины чрезмерной обеспокоенностью граждан. Его слова передает The New York Times.

"Я считаю, что люди стали выходить за рамки. Они стали чересчур паникующими. Они стали немного бояться", – отметил Трамп.

Американский лидер также охарактеризовал ситуацию на рынке после введения пошлин, назвав ее "довольно мрачной".

Трамп ввел пошлины в отношении большинства стран во всем мире в начале апреля. Эту меру он назвал наступлением экономической независимости США. Минимальная ставка составила 10%.

9 апреля глава Белого дома приостановил на 90 дней действие взаимных пошлин в отношении некоторых стран. Трамп рассказал, что к властям США обратились более 75 стран, призвав к переговорам по вопросам тарифов.

Республиканец также отметил, что эти государства не вводили никаких ответных мер против Штатов, поэтому он не только поставил на паузу действие взаимных пошлин в отношении данных государств, но и снизил их уровень в этот период до 10%.

Одновременно с этим Трамп заявил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении КНР до 125%. Он пояснил, что принял такое решение из-за недостатка уважения, проявленного китайской стороной к мировым рынкам.