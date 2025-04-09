Трамп заявил, что готов к встрече с Си Цзиньпином

Фото: ТАСС/Артем Иванов

Американский президент Дональд Трамп выразил готовность встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.

"Конечно. Он мой друг. Мне он нравится. Я его уважаю", – заявил Трамп, которого цитирует ТАСС.

Одновременно с этим президент США отметил, что китайские власти "не относились хорошо" к Штатам. Он также добавил, что возможная сделка по TikTok временно откладывается до урегулирования торгового спора с Китаем.

В начале апреля Трамп ввел пошлины в отношении большинства стран во всем мире. Эту меру он назвал наступлением экономической независимости США. Минимальная ставка составила 10%, однако пошлины в отношении КНР должны были вырасти до 34%.

Китай в ответ на это ввел собственные пошлины в размере 34% на всю американскую продукцию. Трамп назвал действия КНР ошибочными и ввел дополнительные пошлины на китайские товары в размере 104%.

Китай после этого увеличил дополнительную пошлину на импортируемые из США товары до 84% с 10 апреля.

Спустя еще некоторое время американский лидер сообщил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении КНР до 125%. Трамп пояснил, что принял такое решение из-за "недостатка уважения", проявленного китайской стороной к мировым рынкам.