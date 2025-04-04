Трамп назвал ошибкой введение Китаем ответных пошлин

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Введение новых пошлин на импортируемую США продукцию со стороны Китая стало ошибкой. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Китай сделал неверный ход, он запаниковал, это то, что он не может себе позволить!" – указал он.

При этом, как отметил финансовый аналитик Михаил Беляев в эфире радио КП, у президента США не было выбора, поскольку страна находится практически в безвыходном положении из-за долга.

"Ему нужно откуда-то доставать средства, сейчас это задача номер один. Если этот долг обвалится, то под ним будут погребены все остальные планы Трампа", – подчеркнул эксперт.

По словам Беляева, доллар вернется на прежние позиции через некоторое время.

Штаты ввели пошлины на все импортные товары из 185 стран 2 апреля. При этом они не коснулись России, Кубы, Белоруссии и КНДР из-за введенных ранее санкций.

После этого Китай выразил протест против пошлин США, назвав это типичной практикой односторонней травли и введя дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США.

В КНР заявили, что данные меры являются ответом на тарифную политику Трампа. Кроме того, Китай внес High Point Aerotechnologies и еще 15 американских компаний в список экспортного контроля в целях защиты национальной безопасности и интересов.

