РФ отсутствует в списке стран, против которых США вводят таможенные пошлины

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Россия отсутствует в перечне из 185 стран, на импортную продукцию которых администрация США вводит по принципу взаимности таможенные пошлины. Об этом со ссылкой на соответствующий список, распространенный Белым домом, сообщает ТАСС.

Кроме того, в списке отсутствуют Белоруссия, Мексика, Канада и Иран. Президент США Дональд Трамп пока не уточнял, будут ли применяться к отсутствующим в списке странам какие-то пошлины.

"Если вы хотите, чтобы ваша тарифная ставка была равна нулю, то вы производите свой продукт прямо здесь, в Америке", – подчеркнул президент США.

Ранее Трамп сообщил, что США вводят базовую пошлину в 10% и зеркальные тарифы в половинном объеме для всех стран. Он назвал данный указ декларацией экономической независимости США и подчеркнул, что новые меры должны прекратить "несправедливую торговлю, в ходе которой друзья и враги десятилетиями разграбляли экономику США".