WSJ: Россию могут затронуть новые пошлины США

Фото: 123RF/wosunan

США готовятся ввести новые пошлины на импорт с 2 апреля, и Россия может оказаться в числе стран, на которые распространятся данные меры. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме.

По информации издания, американская администрация планирует применить "взаимные пошлины" в отношении государств, которые имеют устойчивые торговые дисбалансы с США. В их числе "страны G20, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Россия, Япония и другие", рассказал знакомый с планами источник.

Газета утверждает, что пошлины будут вводить точечно. Соответствующий список, который сформирует американский Минфин, станет главным ориентиром. В то же время окончательные решения остаются гибкими, уточнили журналисты.

Пошлины на определенные сектора экономики, вероятно, отложены, несмотря на ранее заявленную готовность применить их с 2 апреля, говорится в материале.

Ранее Соединенные Штаты начали вводить пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Президент США Дональд Трамп также принял решение о вводе таможенных пошлин на все товары из стран Евросоюза в размере 25%.

При этом СМИ писали, что ряд европейских стран, в том числе Франция, требуют от Брюсселя решительных ответных мер. Париж, подчеркивали журналисты, планирует добиваться такого шага, если Трамп введет пошлины с целью оказания давления на ЕС.