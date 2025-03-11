Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США ради полной отмены пошлин

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Включение Канады в состав США приведет к полному урегулированию вопроса тарифов и пошлин, заявил в социальной сети Truth Social глава Белого дома Дональд Трамп.

"Единственное, что имеет смысл, это превратить Канаду в наш заветный 51-й штат. Это отменило бы тарифы и все остальное", – написал американский лидер.

По словам Трампа, налоги канадцев после включения страны в состав США снизятся, а их безопасность возрастет. Как заявил политик, присоединение Канады к Соединенным Штатам позволит стать "самой великой и могущественной нации в мире еще больше, лучше и сильнее", а сама Канада будет "важной ее частью".

Кроме того, отметил глава Белого дома, США станут "самой безопасной и красивой страной в мире", а канадский гимн будет "символизировать великий и мощный штат внутри величайшей нации, которую когда-либо видел мир".

Вместе с тем Трамп поручил повысить пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50% после того, как в провинции Онтарио были введены пошлины в 25% на электричество из США. Решение вступит в силу 12 марта. Также президент пригрозил Оттаве поднять пошлины на американские автомобили, которые, по его словам, приведут к "закрытию" канадского автопрома.

В то же время глава Белого дома потребовал от Канады немедленно снизить пошлины на молочную продукцию из США, назвав их "вопиющими". Он также анонсировал объявление режима национального чрезвычайного положения в сфере энергетики в связи с действиями соседней страны.

Ранее Трамп предложил сделать Канаду 51-м штатом США из-за проблемы с нелегальной миграцией на границе. Ушедший в отставку с поста канадского премьера Джастин Трюдо ответил, что его страна никогда не войдет в состав Соединенных Штатов.

Новый глава правящей партии Канады Марк Карни поддержал Трюдо в том, что страна никогда не станет частью США, несмотря на угрозы американского лидера. Он также подчеркнул, что Канада победит как в торговле, так и в хоккее.