Будущий премьер Канады Карни заявил, что страна не станет частью США

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Канада никогда не станет частью США, несмотря на угрозы американского президента Дональда Трампа. Такое заявление сделал новый глава правящей партии Канады Марк Карни, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Reuters.

"Этот спор начали не мы. Канада победит как в торговле, так и в хоккее", – сказал политик.

Карни избрали новым лидером правящей Либеральной партии Канады. Он станет следующим канадским премьером и займет пост после того, как действующий глава правительства Джастин Трюдо подаст прошение об отставке.

Ранее Трамп предложил сделать Канаду 51-м штатом США из-за проблемы с нелегальной миграцией на границе. Однако Трюдо ответил, что его страна никогда не войдет в состав Соединенных Штатов. По его словам, оба народа получают выгоду от того, что их государства "являются друг для друга крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности".

Помимо этого, президент США отметил необходимость пересмотра договора о границе с Канадой, который действует с 1908 года. Американский лидер выразил недовольство торговыми барьерами, включая защиту канадского молочного сектора и налоги. Чиновники в Канаде восприняли заявления Трампа всерьез, писали СМИ.