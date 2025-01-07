Трюдо заявил, что "черта с два" Канада станет частью США

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна никогда не войдет в состав США. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

"Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов", – высказался он.

Трюдо добавил, что оба народа получают выгоду от того, что их страны "являются друг для друга крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности".

Трамп в начале декабря предлагал Трюдо сделать Канаду 51-м штатом США из-за возросшей проблемы нелегальной миграции на границе.

Кроме того, избранный президент США считает, что объединение США и Канады помогло бы в борьбе с торговыми тарифами и в снижении налогов. Кроме того, Трамп выразил уверенность, что вхождение Канады в состав Штатов обеспечит ей "полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают".